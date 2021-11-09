KPMG安侯建業聯合會計師事務所近日完成改選，由現任審計部營運長陳俊光接任主席、現任副執行長吳麟接任執行長，預計於2022年一月上任，未來將帶領KPMG安侯建業台灣2千多位員工邁向新階段。

過去幾年，KPMG安侯建業在現任主席于紀隆及執行長曾國禓帶領下與KPMG全球及亞太區各會員所建立良好交流平台，提供客戶「One KPMG」的服務，更率先進行多項策略投資、產業策略成長動能，以協助客戶因應市場環境，提供全方面的解決方案。因此，陳俊光及吳麟上任後將持續運用全球資源、整合人力平台，為客戶、同仁及社會，提供優質的專業服務。

新任主席陳俊光，除了具台灣會計師及中華無形資產暨企業評價協會企業評價師證照，擁有超過20年以上金融及能源產業的審計及諮詢經驗外，亦具有豐富且專業的會計知識，曾擔任審計部營運長、專業知識長及台大、政大講師。此外，亦為台北市會計師公會理事及財團法人會計研究發展基金會會計問題研議小組顧問，在會計專業領域、人才管理及客戶服務等三方均有深厚的專業能力及經驗。擔任審計部營運長期間，陳俊光積極推展多項審計品質提升方案及導入新世代審計流程及軟體，提升KPMG數位審計能量以因應行業轉型趨勢。

新任執行長吳麟原擔任副執行長暨金融服務產業主持會計師，具有台、美會計師執照及美國註冊管理會計師身分，並擁有逾19年金融領域確信服務經驗與逾7年的顧問服務經驗。吳麟最早先於KPMG LLP華盛頓特區分公司任職，2004年轉調至KPMG台灣所，負責多家外商金融與非金融跨國企業的顧問服務，專精於銀行、保險與資產管理等各項服務，且曾擔任KPMG共同專業策略長一職。

陳俊光表示，未來新團隊上任後除了延續KPMG「以客戶需求為中心」的核心價值外，更將致力於品質和誠信，履行對客戶、資本市場、主管機關和公眾的責任。

63年次出生的陳俊光，面對職場總是「做好萬全準備的態度」，他謹慎、專注的工作方式源自於攝影興趣。陳俊光從高中接觸底片相機、大學加入攝影社鑽研拍攝、挑選底片技巧，他認為，攝影拍照就像工作，必須要透過事前具備必要的專業知識，選定適合拍攝主題的設備工具、掌握拍攝時間、場地限制、光線、構圖等等做好事前規劃，並且懂得掌握景色瞬間，才能拍出一張好的攝影作品，否則就只能望景嘆息。

陳俊光拿攝影當作比喻，他認為職場成功關鍵並不是在最後按下快門一刻決勝負，而是在於準備的過程，機會和際遇不是個人當下能決定的，但只有平時準備好的人，才能在機會來時，精準掌握，適時出擊。

安侯建業團隊自三年前逐步建立各式RPA流程自動化機器人、企業APP等系統，以前會計師事務所要在五月報稅季最後一周稅報定稿後，再以人工方式轉媒體檔燒光碟供客戶上傳給國稅局，往往造成案件大塞車，現在用RPA可在24小時自動轉檔，減少更多時間，同仁工作效率更提高許多。

近幾年KPMG全球也因應客戶的交易型態改變，持續推動數位審計技術，相較於十幾年前SARS期間，科技的進步也是讓KPMG免受疫情重創的主因，透過平時的積極布建強大的IT基礎設施，提前演練遠距工作系統，遇上疫情即可順利化險為夷。