許多人為了省電而不開冷氣，但有一名女網友抱怨，自己在家帶孫子，平常沒開冷氣但連續半年電費都超過1萬元，讓她非常不解，後來台電工作人員到原PO家中檢查後發現，電表沒有問題，因此建議她找人檢查線路或電器。隨後女網友刪文道歉，造成台電的困擾，但卻始終沒有提到電費變高的原因，讓不少網友好奇直呼，到底怎麼了？

一名女網友在臉書社團《爆料公社二社》發文說表示，她平常都待在家中照顧孫子，並沒有外出工作，在家的時候也不會開冷氣，但連續六個月的電費都破萬元，讓她相當不解，也一直等待抄電表的工作人員來，想問清楚為何電費如此高，但卻一直沒遇到人。

但女網友隨後將原本的貼文刪除，並於昨深夜發文說，早上台電的工作人員來檢查電表，並向她說明電表沒有問題，整件事情都是誤會一場，她在此向台灣電力公司說聲抱歉，並重申她當初發文並不是要針對抄電表的人員，如今誤會說清楚了，她想再次為自己的錯誤道歉。

女網友也解釋說，會將前文刪除掉是因為與台電內部人員說好會撤除文章，不再造成他們的困擾，雖然家中的電費確實比往年都還要高，但經過台電檢查發現並不是電表的問題，因此對方建議他們可找人檢查家中的線路與電器是否哪裡有問題。

但女網友從頭到尾都沒解釋電費破萬的原因，也讓不少網友好奇說，「重點是為何電費連續一萬多？」、「所以到底怎麼了？」、「想知道問題在哪」、「好奇電費破萬的原因是什麼？」但原PO始終沒有回應，因此也有網友開玩笑說「看來是被查水表了⋯⋯啊！不對是電表。」

女網友始終沒回應網友的疑問，僅按了3位網友的留言讚，並關閉了留言的功能。