中國大陸氣候特使解振華在氣候峰會上，被美聯社記者詢問能否以英文回答，他當場笑出來反問：「那你用中文問我問題不就完了嗎？」

日前在格拉斯哥氣候峰會的一場記者會上，中國大陸氣候變化事務特使解振華被美聯社記者詢問能否以英文回答，他當場笑出來反問：「那你用中文問我問題不就完了嗎？」

大陸官媒新華社報導，日前在蘇格蘭會展會議中心舉行的聯合國氣候峰會COP26的一場記者會上，大陸氣候變化事務特使解振華在用中文回答問題後，被美聯社記者詢問「有沒有可能使用英文回答問題」，影片中解振華似乎愣了1秒，之後露出笑容搖頭，對記者反問：「那你拿中文問我問題不就完了？」他回應完後自己也笑了，記者會現場也傳出些許笑聲。

AP journo :

Excuse me would it be possible to answer in English?



China climate envoy Xie Zhenhua :

(Thru interpreter) How about you raise your question in Chinese?#COP26 pic.twitter.com/tyzmlL0dX4 — Mockingjay HK💚☯️☮ (@hkmisanthrope) November 8 2021

新華社描述，美聯社記者在聽到回答後「垂下頭」。

報導又指，美聯社記者後續又拋出一個「無稽之談」，提問解振華：「中國總是要反過來指責美國，說美國是歷史上最大的排放國。雖然拜登總統已經承認（這一點），但中國目前才是排放最大的國家，請問你如何評論？」

解振華回應時「付之一笑」，強調這個問題在《巴黎協定》中已經有很明確的結論，氣候變遷、暖化是發達國家在工業化過程中無控制地排放所造成的歷史因素，因此《巴黎協定》才會要求發達國家帶頭減排、支持發展中國家。

他強調中國大陸仍處於發展階段，而且已經大大降低排放量，許多發達國家的人均碳排放都比中國高。

報導接著指出，美國有線電視新聞網（CNN）記者接續提出「歪曲事實」的問題：「中國反對在本世紀內將全球溫度升幅控制在攝氏1.5度之內的目標，中國又會為應對全球變暖做出什麼實際的事情？」

解振華強調中國從不反對將溫度上升控制在攝氏1.5度之內。

美聯社也上傳這場2日記者會影片片段，不過未提到這則插曲。

這則氣候峰會記者會插曲引起陸媒及港媒注意，報導並未提及事件發生日期，不過據美聯社報導，這場記者會是在2日舉行。