重啟核四公投案即將在12月18日投票，相關議題引發論戰，經濟部長王美花今(9日)在立法院備詢前受訪表示，核四重啟困難重重，包括1號機還沒驗收通過，後來又發現有新斷層，大家如果理解它的安全性以及相關議題，就可以知道重啟核四不是一個選項。

王美花在被問及對核四公投的看法時表示，重啟核四困難重重，包括發包、施工、設計等，總共發包830件，介面整合都出現相關問題，1號機也都還不能驗收通過，後來又發現有新的斷層等新事證，根據原能會的專業判斷，重啟至少需要10年以上。

對於原能會主委謝曉星表示核四重啟機率為零，外界質疑根本是未審先判，王美花表示，每個核電廠有每個核電廠不同的狀況，核四廠是當初沒有蓋完，蓋好後才發現斷層等，都需要重新評估。

有媒體追問是否認為反核四是個假議題？王美花停了一下表示，「反核四怎麼會是個假議題？」，應該說核四重啟困難重重，大家對於核四重啟的議題，如果理解它的安全性以及相關議題，就可以知道，「那（指重啟核四）不是一個選項。」