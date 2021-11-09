我中美洲友邦宏都拉斯將於本月28日舉行總統大選，在野黨候選人秀瑪菈．卡斯楚先前曾表態若當選會與台灣斷交並與大陸建交，對此外交部表示，雙邊關係穩定友好，也提醒宏國注意大陸口惠實不至的承諾。許多網友聽完外交部的回應大驚，預測「會這樣講，應該準備說881了」、「每次講完就GG了」。

針對媒體報導宏都拉斯恐與台灣斷交一事，外交部發言人歐江安昨（8日）表示，台灣與宏都拉斯建交80年以來，雙邊關係穩定友好，各項合作計畫普遍獲得宏國朝野各界的支持及肯定。針對11月28日宏都拉斯將舉行總統大選，外交部將持續密切注意宏國的選情發展。

歐江安強調，為保障台灣的生存與發展，外交部會審慎因應並加強與宏國朝野各界溝通，說明台灣是宏國值得信賴的夥伴，並提醒宏方注意大陸口惠實不至的承諾，以及破壞友邦與台灣關係的一貫技倆。

許多網友在報導相關新聞的《中時新聞網》、《Yahoo!奇摩新聞》臉書下方留言表示，「你們這麼講就代表說真的要斷交了？」、「哪次不是這樣說」、「會這樣講，應該準備說881了」、「好像這句話，就是斷交前的預言，每次講完就GG了」、「好像每次都一樣的劇本，邦交穩固，然後突然斷交，阿共打壓」。