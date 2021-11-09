楊慶裕因長榮大學馬國女大生命案，2度被拔掉分局長職務。(中時資料照 曹婷婷攝)

曾任警大教授的立委葉毓蘭，特別關注警消議題，她指出，長榮大學馬來西亞女大生命案，時任歸仁分局長的楊慶裕遭拔官降調成科長，之後表現優異又升遷新化分局長，結果又因監察院彈劾，再被降為專員，葉毓蘭認為這違反憲法一事不二罰的精神，請人事長重視。

立委葉毓蘭昨（8日）在司法法制委員會，質詢行政院人事長施能傑關於警察調薪、警消員額等問題。她並特別指出，長榮大學馬國女大生命案，當時歸仁分局長楊慶裕被拔官降調成科長，之後因表現優異又升遷成新化分局長，結果又因為監察院彈劾，今年10月時又被降調成專員。

「同一件事情一個人可以被調職多少次？懲戒懲處制度併存，讓此類問題在我國一直層出不窮」，葉毓蘭認為這違反憲法一事不二罰的精神的，請人事長一定要重視。

2020年10月，發生長榮大學馬來西亞籍女大生遭擄走性侵殺害案，案發前曾有女大生報案表示險遭押走，質疑警方「吃案」，時任歸仁分局長的楊慶裕被拔官降職。

今年8月楊慶裕升任新化分局長，但監察院10月通過彈劾案，楊慶裕等3人，移送懲戒法院審理，楊2度遭拔官改調非主管職務。