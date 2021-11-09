民進黨立院黨團幹事長劉世芳、副幹事長黃世杰、蔡易餘今日召開記者會表示，2018年國民黨台北市長候選人丁守中為公投綁大選導致一邊開票一邊投票而提出選舉訴訟，甚至還說公投亂大選，後來也是因此才修法。

劉世芳指出，2018年選舉因為公投綁大選，導致民眾排隊時間拉長，很多人到最後根本不了解公投題目就隨便投票，若公投無法理性討論，反而會貽害到人民公投權力。

劉世芳說，丁守中也曾表示「公投綁大選變成公投亂大選、礙大選」，這次的公投案若無法告訴人民如何處理公投本質，絕不宜輕率決定。

黃世杰表示，過去民進黨很多前輩爭取公投權力，但脈絡一直在演變，從高門檻、鳥籠公投，已經大幅下修，這是為了讓人民行使公民權，但也導致2018年公投綁大選的公投案數與過去完全不同日語，案數太多，沒時間細看，反而妨害了人民的公投權益，也影響了選舉。

黃世杰指出，2018年台北市長選舉，就是如此，連丁守中都出來批評，一邊開票一邊投票的現象，造成選民意向浮動，影響選舉結果，丁甚至還提出選舉訴訟，但因舉證問題沒有成功，可是引發爭議是事實，也是因為如此，後來才會修法。

黃世杰說，公投是對事的投票，選舉是對人的投票，現在分開脫鉤，讓公投回歸對國家政策重大討論，也一併解決公投案數多而互相影響公職人員選舉的爭議。