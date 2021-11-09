警方在銀行苦口婆心地勸說陳男勿再投資比特幣，並去電連珠炮詢問假理專，戳破詐騙伎倆。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名陳姓男子4日前往前鎮區一家銀行欲匯款50萬購買比特幣，行員發現有異報警，警方詢問陳男投資原因，陳男聲稱在網路上看到「穩賺不賠，保證固定獲利」，聽信理專遊說後，已匯款200萬；警方當場和理專在電話中對質，結果對方對警方一連串提問無法招架，嚇得掛電話，警方機智保住陳男50萬積蓄。

警方指出，一名61歲的陳姓男子日前在網路上見「穩賺不賠，保證固定獲利」投資比特幣的標語，認為可投資獲利，於是按下連結網址，由一名自稱投資專員的人將陳男加入一個私人的Line群組。

陳男後來依照投資專員的指示分別在11月2日、3日各匯款100萬至指定帳戶，還聽從假理專的指示下載了一款投資比特幣的App，App裡會顯示自己購買比特幣的紀錄，讓陳男更加堅信自己的投資無誤。

11月4日，陳男又前往銀行準備第3次匯款50萬元時，行員察覺有異報警；

前鎮警分局瑞隆派出所警員黃耀霆與謝昌益獲報前往銀行了解。

警方當時耐心向陳男解釋近期比特幣的詐騙手法，並協助陳男釐清其所投資的比特幣是否為詐騙集團所為，請陳男現場撥打電話給該名投資理財專員，警方聽對方口音不對勁，連珠炮質問對方是哪裡人、為何要陳男匯款、有何用途等提問，讓對方頓時語塞，不敢出聲，最後嚇得直接掛上電話。

警方趁機教導陳男該比特幣投資是詐騙集團所為，勿再隨意聽信投資可獲利的訊息，若有疑問可直接報案，陳男才打消再匯款念頭，感謝行員和警方協助保住他的退休老本。