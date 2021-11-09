美國9月初以提升半導體供應鏈透明度及解決晶片荒為由，要求各大半導體廠繳交包括庫存、訂單及銷售數據等機密資料，如今當初設下11月8日繳交期限已到，台積電、聯電及日月光等台廠都已完成繳交。然而，美方強取供應鏈資料仍遭致不少批評，有專家分析此舉背後的3大目的，包括確保產業鏈安全性、重新布局供應鏈及保持關鍵技術的優勢。

北京商報報導，中國現代國際關係研究院美國所副研究員孫立鵬表示，北京能如此強硬的在晶片議題上發難，主要是美國仍掌握關鍵技術的優勢，「三星或台積電位在產業鏈中游，關鍵的技術還是依靠美國，且企業也會考慮到產業合作的因素，缺少美國可能會影響整個半導體生態，對企業的生產、銷售，甚至是全球布局都會產生一定影響。」

此外，孫立鵬也分析美國採取強硬手段背後的3大目的，首先從美國的經濟與國家安全角度出發，美國一定會想要確保產業鏈絕對的安全，「以現在的產業鏈來看，美國只主導上游的技術，但中間有很多的風險，所以美國就是想要補齊這些缺點。」

其次，孫立鵬認為，美國已感受到半導體中游廠商在產品技術或加工等領域的威脅，「有安全危機在產業鏈裡面，所以需要重新布局。」最後一點則是，美國想要保持在技術競爭上的優勢，孫立鵬說：「美國擁有最關鍵的核心技術，他們不希望廠商往上游進逼，讓他們掌握更多技術，對美國來說是一個風險。」

報導指出，全球晶片荒的背後，隱藏著美國供應鏈的危機，而這正總統拜登眼下亟於解決的問題，孫立鵬補充說道，「整體上來看，美國想要確保供應鏈絕對安全、經濟絕對獲利及保持絕對的競爭優勢。」