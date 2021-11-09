神明金牌也敢偷！花蓮一名67歲曾姓慣竊，上月屢次前往吉安鄉某宮廟行竊，累計偷走22面金牌，近日又偷走市區某教會辦公室逾2萬元現金等財物，儘管他每次偷東西前，都會虔誠地雙手合十，向神明拜拜，不過最後還是被警方逮捕，依竊盜罪嫌移送偵辦，檢方向法官聲請羈押獲准。

警方日前獲報指出，花蓮市某教會辦公室遭竊現金、皮夾等總價值逾2萬元的財物，即啟動鷹眼小組，調閱過濾周邊監視器，分析相關特徵交叉比對後，發現曾姓慣竊涉嫌重大，專案小組成員5日在國富十街一處公園附近發現曾嫌後，立即拘提到案。

經調查發現，曾嫌去年12月迄今，至少犯下10餘件竊案，宮廟、餐廳、教會都是下手對象，得手9萬多元。其中，他上月多次進出吉安鄉某宮廟，陸續竊走22面金牌，依廟方提供的監視器畫面顯示，他每次行竊前，都會雙手合十先跟佛像拜拜，不知道是在懺悔，還是在祈求神明保佑，不過最後還是被警方逮補。

警方表示，竊盜罪雖非重大犯罪，一般不會羈押，等到判決確定才會入監執行，不過曾嫌多次因竊盜案件遭警方移送，經清查他所涉的案件，彙整相關資料後，報請檢察官指揮偵辦，查緝到案後，向法院聲請羈押獲准。

花蓮警分局表示，曾嫌雖在犯案前有先向神明拜拜，不過竊盜是違法行為，不僅神明不會保佑，警方更會傾全力將犯嫌繩之以法，呼籲民眾務必注意自身財物安全，避免宵小有機可趁。