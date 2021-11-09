曾獲「資深優良教師獎」的張姓教師，2017年擔任班級導師對年僅9歲的女童猥褻罪多達10次，歷審斥責他對女童童年烙印下無法磨滅之陰影，依對未滿14之女子犯強制猥褻罪共10罪，各處有期徒刑3年8月，執行4年10月，上訴後，最高法院駁回定讞。

張男在2017年間擔任教師職務，是當時9歲的被害人的導師，張男為滿足個人私慾，多次要求她在例假日或寒、暑假期間，不定期到國小教室練習字音字形、國語演說比賽，並趁與她在教室獨處時，以幫她擦拭乳液為由，脫去她之褲子猥褻。

張男以乳液擦拭女童雙腳，繼而撫摸她的下體及親吻臉頰、嘴巴，對女童猥褻行為10次得逞，女童告知母親後，由母親帶同前往報警處理。

一審及二審考量張男擔任班級導師，竟為滿足一己色慾，未能謹守師生間之分際，不顧身為人師之倫理，明知女童年幼懵懂，在她對其信賴、無防備之情狀下加以猥褻，在女童年烙印下無法磨滅之陰影，判刑4年10月，上訴後，最高法院駁回確定。

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