演員拍戲時間長又日夜顛倒，許多人都因此健康出問題，女星張懷媗就是一個活生生的例子，她在戲劇圈耕耘多年，2021年因接演《風水世家》的「貝拉」走紅，如今仍活躍於本土劇圈，而張懷媗近來就透露先天體質不良，後天又沒好好保養，曾經拍戲拍到緊急送醫，之後切除了整副大腸。

近年張懷媗接演《炮仔聲》中「曉馨」一角，扮小三演技大爆發，又紅了一波，但在演藝工作上的拼命，換來她全身上病痛不斷，張懷媗近來作客《新聞挖挖哇》節目，分享拍戲中發生的害羞事，她表示因為患有大腸無力症，因此經常突然肚子劇痛，痛到會在路邊倒下的程度。

張懷媗表示，這個狀態跟她的體質有關，從小就很少上廁所，大概3個禮拜才上一次大號，醫生診斷她大腸不太蠕動，又天生大腸較長並過度曲折，導致廢棄物不斷在體內積累又不易排出，她害羞表示，常常滿肚子大便，一累積就是半隻手臂一樣粗長，而且乾硬，每次上完要沖掉，都會堵住馬桶。

張懷媗說，她這個症狀一直到長大都還是如此，導致她動不動就腹痛，總感覺大腸塞滿東西，有一回她拍戲到一半突然老毛病發作，痛到倒地被送急診，醫生讓她吃了瀉藥還用通便塞劑，竟都沒效，怎樣都排不出來，最後她終於受不了這個隱疾，在2018年動了大手術，將大腸全部切除，長達150公分的腸子都拿掉，變成小腸直接接直腸，才終於擺脫大不出來的宿命。