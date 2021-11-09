根據最新出版的國防報告書指出，詳細介紹國軍現階段戰力整建重點置於遠程打擊、制空作戰、制海作戰、國土防衛、資電網路作戰、聯合指管情監偵等6大面向，並同步檢討、納列武器裝備及科研計畫建案，戰力整建重點概述如下：

（一）遠程打擊

1、籌購遠距精準火力打擊（海馬士）系統，以提升遠程火力支援能力。

2、籌獲 F-16 型戰機 AGM-84H 空對海、AGM-88B 空對面反輻射飛彈、AGM-154C 遠距遙攻

精準彈藥、劍翔反輻射無人機、雄昇及萬劍飛彈等遠距精準武器，打擊敵作戰重心與關鍵要害，阻滯敵海、空戰力發揮。

（二）制空作戰

1、籌購 F-16V（BLK70）新式戰機及提升現役 F-16A／B 型戰機性能，強化整體空中戰力。

2、籌建弓二（性能提升）、弓三陸基防空飛彈、愛國者二型飛彈（性能提升）及愛國者三

型飛彈等武器系統，提高我軍重要防護目標安全。

3、籌獲機動地對空飛彈（SAM）系統反制敵定翼機或空降作戰。

4、強化機場跑（滑）道搶修能量，以確保我空中戰力發揚。

（三）制海作戰

1、建構小型、高速、機動且具備適航韌性之載臺，並於戰時結合海巡兵力酬載反艦飛彈，

發揮海上奇襲攻勢。

2、籌獲雄二 ／ 雄三機動飛彈車及魚叉飛彈海岸防衛系統，建構聯合制海戰力。

3、持續推動康定級等主力作戰艦戰鬥系統性能提升，強化我軍海上戰力。

4、籌建新一代潛艦，並提升劍龍級艦戰鬥系統，強化水下戰力。

5、量產海劍二型飛彈，有效改善艦艇區域防空能力。

（四）國土防衛

1、建置防禦性水雷、地雷反制敵三棲登陸。

2、軍購 M1A2T 新型戰車及 M109A6 自走砲車，強化地面打擊與火力支援能力。

3、增購拖式 2B 及標槍高效能反裝甲飛彈，強化地面部隊機動打擊戰力。

4、籌獲陸射劍二新型野戰防空武器系統，及增購人攜式刺針飛彈，更新野戰防空雷達，有

效削弱敵空中攻擊威脅。

5、籌建輕重兵器、戰鬥個裝及訓場設施，提升後備整體戰力。

（五）資電網路作戰

1、籌購野戰資訊通信系統（FICS），統合運用各種資電作戰手段，發揮資電作戰效能。

2、籌獲機動數位微波系統，提升整體通資運用效能，有效支援作戰任務達成。

3、籌建 F-16 型戰機新式電戰莢艙、更新電戰機相關系統，強化電戰能量。

（六）聯合指管情監偵

1、精進地面指管通資情監偵系統（C4ISR），提升防護、干擾、反制及備援能力。

2、籌購 MQ-9B 無人機，可延伸情監偵範圍，以強化遠距偵蒐與預警效能。

3、籌獲 F-16 型戰機 MS -110 新式偵照莢艙，精準掌握戰場動態，提升聯合情監偵效能。

4、籌建戰術型近程無人飛行載具，增進戰場監控及敵情偵蒐能力。

5、更新海洋監偵各型雷達，延伸偵蒐距離與範圍，有效掌握海上目標動態。