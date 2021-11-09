1.台積電(2330)：外資連兩日買超，加上昨夜ADR上漲2.64%，激勵晨盤股價最高大漲15元、達617元。
2.聯電(2303)：Q4營收可望續創高、昨三大法人聯手買超50457張，昨夜ADR大漲3.61%，晨盤股價續漲近2.5%，進逼65元。
3.華邦電(2344)：Q3獲利衝21年新高、10月營收年增28.62%，昨獲三大法人聯手買超10674張，晨盤股價漲近3%，躍過季線。
4.世界先進(5347)：雖內外資對後市看法不一，惟昨三大法人仍全數買超計4048張，激勵晨盤股價漲逾5%。
5.大成鋼(2027)：10月營收年增67.93%、昨三大法人聯手買超8319張，晨盤震盪漲約2%，躍過季線。
6.廣華-KY(1338)：前三季每股盈餘2.67元，較去年同期的1.27元大幅成長，10月營收重回正成長，晨盤股價漲約1.6%，觸及季線。
7.鈊象(3293)：前10月每股稅前盈餘已達67.92元，創歷年最好成績，昨外資擴大買超63張，晨盤續漲逾4%，站穩5日線上。
8.欣興(3037)：10月營收創高首破百億元，外資連3日買超合計13790張，早盤回攻到198元之上，企圖再探2字頭。
9.旭隼(6409)：10月營收為15.82億元，年增52.57%，台股走高多方出動，上漲逾3.5%、破短均糾結。
10.台達電(2308)：訂單增溫看好Q4營收持續成長，股價創波段高點，一度攻上266元。
11.國揚(2505)：前三季EPS達2.22元，發第一、二季現金股利共配發1元，盤初量價齊揚漲逾2%。
12.金像電(2368)：10月營收23.68億元，年增32.1%，股價穩居高檔漲逾3.5%，70元形成支撐。
13.元太(8069)：10月營收年增38.19%、Q4展望樂觀，晨盤彈漲5.5%，重登五日線。
14.和康生(1783)：前10月合併營收4.27億元，年增20.68%，今突破盤整區急拉漲停，跳上月線。
15.星寶國際(6130)：前三季轉虧為盈，每股賺0.67元，已連拉兩根漲停，衝上波段高點。
16.光磊(2340)：前3季獲利增近7成，每股賺1.78元，Q4審慎樂觀，晨盤帶量上攻4%，重返5日線。
17.元晶(6443)：10月營收為5.79億元，年增58.90%，晨盤一度放量走揚4%，站穩5日線。
18.信驊(5274)：10月營收年增88.61%，外資連3日敲進，早盤上漲逾7%，挑戰前高2935元。
19.祥碩(5269)：上季獲利創新高，全年可望賺逾四股本，股價力漲逾4.5%，一度觸及1785元之餘月高點。
20.原相(3227)：Q4步淡季，明年審慎樂觀，晨盤下挫近7%。
21.天鈺(4961)：季季旺，Q3每股賺10.9元，盤初一度漲近5%。
22.迅杰(6243)：財報利多，外資力挺，股價再衝漲逾8.5%。
23.威盛(2388)：IC設計群攻，外資續買超，晨盤飆上84.1元漲停。
24.麗臺(2465)：前3季賺贏去年全年，顯卡供不應求，早盤漲近4.5%，挑戰站回8字頭。
25.技嘉(2376)：加密幣＋元宇宙，激勵早盤觸141元天價，惟遭獲利了結賣壓、漲幅受抑。
26.中信金(2891)：前10月獲利突破500億，外資昨大幅回補，早盤穩於盤上、相對金融股抗跌。
27.福貞-KY(8411)：併購TSMP添營運新動能，盤初一度漲約4%，創波段新高。
28.和潤企業(6592)：前3季獲利近去年全年9成，早盤續漲、改寫前高。(編輯整理：李慧蘭)
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