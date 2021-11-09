美股創高助攻，台股今早輕鬆拿下17500整數關卡，在台積電(2330)帶隊下，半導體族群強勢攻高，電子權值股士氣大振，拉抬指數續漲百點。資金轉向電子，傳產股失寵，又以玻陶股受傷最深，類股跌幅約3%，台玻(1802)昨日公布前三季財報EPS達2.87元，卻無用武之地，早盤因投資人變心，下跌4%，賣壓之大亦影響同類個股表現，冠軍(1806)、和成(1810)跌逾1%，凱撒衛(1817)盤中率先翻紅。

台灣房市增溫，台玻進入第四季傳統旺季，且房地產開工率提升，有利平板玻璃出貨量增加；而玻纖、電子級玻璃，在市場需求增加下，營運可望漸入佳境。台玻8日股價放量上漲收盤28.65元，已突破短期關卡，站上五日均線之上，而短期的周線及月線趨勢也都有反轉上揚跡象。惟外資昨日賣超近2000張，為反攻之路埋下地雷，加上台股本波走強，改由電子股當主角，資金轉向追逐獲利，使得台玻走勢好表現僅曇花一現，今早賣單出籠下，股價一路下挫，跌幅達4%與台股主調漸行漸遠。盤中多空雙方交戰5日線，弱勢之下，促使玻陶股陣亡，成為今日最弱類股。

雖然股價受挫，台玻董事長林伯豐看後市信心滿滿，受惠中國玻璃價格飆漲，第二季每股純益寫單季新高，剛出爐的季報顯示前三季EPS達2.87元；法人估全年EPS將超過3.6元締新猷。