美股昨夜再創高，日韓股市今早攜手走高，台股ADR也全面揚升，激勵今早台股期現貨雙雙突破17500點關卡。台股大盤開高17.8點後，由晶圓雙雄登高一呼，半導體、零組件等主要電子族群紛紛跟漲，電子股早盤資金占比超過6成，拉抬大盤指數急漲逾百點，最高至17581點，超越9月7日以來的高點，開盤1小時，成交值已超過1600億元，惟昨日強勢的航運、鋼鐵等傳產類股今日疲態顯露，紛紛回落，也消磨部分上攻力道。

分析師指出，今早由大型股撐盤，指數大漲百餘點，連續兩日補量上攻，觀察外資動態，在期貨減空單近4000口，加上近期匯幣整體升值又看到新高，資金又有回到台北股市的跡象，台股動能十足，即便漲幅收斂也沒有變盤的疑慮。

盤面上，台積電(2330)今日登高一呼，晨盤最高衝至為616元，漲幅2%以上；聯電(2303)漲幅也在2%以上；聯發科(2454)一度攻上千元，多空在千元附近展開攻防；旺宏(2337)10月營收連7月創單月新高，股價反彈走高；華邦電(2344)今日站回季線，上漲2.5%；航空雙雄昨爆5個月的量，華航(2610)及長榮航(2618)今日繼續高飛；貨櫃三雄昨強今弱，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全數壓低。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，聚焦此波行情，半導體族群在指標股的帶領下更是上漲了約2.14%，成為台股大盤主要推手。上周外資積極加碼晶圓雙雄，主因受惠於第三季營收財報表現不俗，加上半導體產業擴產動作頻繁且資本支出激增，代表後續成長動能仍然持續向上，中長線樂觀看好半導體產業的未來發展。

不僅半導體吸金，電動車題材同樣受惠於國外指標企業帶領上漲。中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，根據日前工研院預估，今年全球電動車銷量較去年大增89.5%，明年全球電動車銷量將首次突破千萬輛，達到1289.7萬輛，最快2023於年電動車比重甚至有機會超過混合動力車。而台灣廠商積極布局相關應用，持續推進供應鏈需求，近期因車用晶片逐漸舒緩，帶動相關電子類股回暖，但整體車用電子相關個股評價仍位於相對低點，建議投資人可定期定額布局ETF，加入長線行情。