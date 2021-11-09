元大MSCI金融(0055)日前公布今年預估配息0.75元，配息率3.1%，不論今年或長期配息表現不輸熱門金融股。「元大MSCI金融ETF」，網羅國泰金(2882)富邦金(2881)玉山金(2884)等主要金融股，若各買進該ETF的成分股一張，總計要斥資71.6萬元，而一張元大MSCI金融僅2.3萬元(資料統計至2021年11月5日)，成本差距將近30倍。0055相當適合小資族作為金融股存股標的。

比較目前股東最多的十大金融股，包括兆豐金(2886)元大金(2885)華南金(2880)玉山金(2884)開發金(2883)台新金(2887)國泰金(2882)中信金(2891)以及第一金(2892)等，自元大MSCI金融首次配息的2010年以來，這檔ETF每年平均配息0.49元，優於玉山金、開發金、台新金、國泰金、中信金及第一金的每年平均股息金額。

元大MSCI金融預計11月19日除息，最晚可於18日收盤前買進持有。

金控將陸續公布10月獲利，中信金(2891)元大金(2885)累計前10月獲利創下歷史新高，中信金首度累計獲利突破500億元大關，銀行及保險核心動能穩健，EPS達2.53元，而元大金前10月稅後純益也創歷史新高，前10月累計稅後純益303.23億元，EPS為2.5元，子公司元大證券仍是主力。

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元大高股息ETF 12天填息
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