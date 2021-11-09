美股續揚，晶圓代工廠台積電ADR上漲2.64%，台積電(2330)股價再度跳空大漲，開盤漲11元至611元，最高大漲15元至617元，並帶領台股再衝17500點之上。

台積電隨美股續攻高，股價連續第三天大漲，外資連續兩日共買超台積電2萬6755張。

美股周一科技股那斯達克指數以及費城半導體指數收盤再創新高，台積電ADR大漲2.64%，聯電ADR亦大漲3.61%；台積電本季營收將再挑戰新高，台積電將於本周三下午公布10月營收將成為市場焦點。

台積電對第四季看法持續樂觀，預期在5奈米製程的強勁需求帶動下，公司2021年第四季合併營收預計介於154億美元到157億美元之間，平均季增率約4.5%，將再創新高。

台積電今年展望樂觀，預計全年美元營收將年增24%且再創新高。

聯電(2303)上周率先公布10月營收創高；聯電股價連三天上攻，今早盤大漲2.4元至64.9元。

聯電10月營收為191.58億元，創下單月營收歷史新高紀錄，月增2.17%，年增25.36%。聯電近三天股價持續上攻，外資近兩天亦隨勢連2日共買超8萬1584張。

受惠晶圓代工市場需求強勁，聯電包括8吋及12吋產能持續滿載，第四季營收將再挑戰新高。聯電預期，第四季晶圓出貨量可望較第三季增加1%至2%，美元計價產品平均售價也將上揚1%至2%，由此推估，聯電第四季營收將季增2%至4%，續創歷史新高紀錄。