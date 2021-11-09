華研(8446)公布第3季季報，單季合併營收1.82億元，年34.7％，稅後淨利0.66億元，年減42.2％，每股盈餘1.25元。累計前3季合併營收6.03億元，稅後淨利2.51億元，每股盈餘4.75元。董事會也決議上半年盈餘暫不配發，於年度結算後再行討論分配。

華研表示，今年雖受疫情影響，原規劃演唱會停辦，但深入IP產業的腳步仍不停歇，繼2019年投資大慕影藝後，今年再深入合作，聯手大慕影藝與凱擘影藝合資成立泛娛樂投資公司「大曉創藝」，並與文化內容策進院（文策院）合資成立「大慕可可」公司，訂定三大目標，分別為IP跨域轉譯、人才孵化器以及加大投資，盼能打造健康的產業生態圈，引入更多投資，蓬勃影視內容產業，結合華研音樂擅長的新人發掘與新歌開發。

由於疫情降溫，公開活動限制逐漸鬆綁，10月起公開演出回溫，未來將陸續重啟大型演唱會。