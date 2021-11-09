女生也會得疝氣！新竹32歲輕熟女發現自己右側鼠蹊部有愈來愈鼓起的腫塊，拖了兩個月感到疼痛，到竹北市東元綜合醫院就診，外科醫師呂文哲診斷罹患「腹股溝疝氣」，經使用「全腹膜外腹腔鏡」手術後隔天就出院，恢復自信。

呂文哲表示，鼠蹊部疝氣可分為腹股溝疝氣與股疝氣兩種，前者發生在腹股溝韌帶的上方，後者發生在腹股溝韌帶的下方，腹股溝疝氣女性也會發生，但男性發生機率約是女性的8倍，相反，股疝氣是女性較常發生。

臨床大多建議女性腹股溝疝氣及股疝氣，優先使用「全腹膜外腹腔鏡」的微創手術來修補較佳，修補女性腹股溝疝氣的傷口小，可讓病人迅速恢復，重要是還能發現隱性的股疝氣，並可同時使用人工網膜覆蓋治療，避免以後發展出股疝氣。

呂文哲說明，手術是在肚臍下橫切約2公分的小傷口，置入氣球導管，在病人下腹部的腹膜與腹壁肌肉層之間，將氣打入氣球導管撐開氣球，在腹膜外製造手術空間，不需進入腹腔，之後在下腹部中線各切開兩個1公分的小傷口進行修補。

這名輕熟女經過「全腹膜外腹腔鏡」手術後，原先鼓起處變得平整，傷口小，不影響美觀，以防水敷料覆蓋可沖澡，復原良好，手術隔天就出院。

呂文哲也提醒，全腹膜外腹腔鏡修補手術有其禁忌症，如做過前列腺切除、子宮切除、剖腹產或下腹部剖腹手術，有併發腸阻塞或是腸絞扼的腹股溝疝氣者，有腹水者及無法施行全身麻醉者，之前曾做過腹腔鏡修補腹股溝疝氣者，因每位患者的情況不同，應妥善與醫師討論最佳治療方式。