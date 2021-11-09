幼兒紙科學展外牆用信誼知名繪本《愛吃青菜的鱷魚》等經典角色做成立體紙裝置(信誼提供)

第2屆台灣科學節6日起登場，信誼基金會和高雄國立科學工藝博物館合作，共同企劃以紙為主要媒材的「幼兒紙科學」互動展區，大小朋友可以一同體驗用瓦楞紙做溜滑梯、紙筒傳音、空氣炮、紙杯大力士、溜溜樂等趣味紙科學。展期到11月21日為止。

信誼基金會董事長張杏如表示，節能減碳時代，用紙做媒材為孩子設計科學活動，讓科學向下扎根，養成孩子主動思考、探索、學習的能力。

高雄科工館「幼兒紙科學」互動展區由信誼基金會獨家贊助、永豐餘紙業技術支援，共分「紙科學探索」、「科學手作」、「科學教具」、「親子閱讀」4大區域，外牆用信誼知名繪本《好餓的毛毛蟲》、《愛吃青菜的鱷魚》等經典角色做成立體紙裝置，展區內「紙科學探索」有科工館專業營隊老師及志工團隊手做的紙教具，溜滑梯、紙筒傳音、空氣炮、紙杯大力士、溜溜樂等；「科學手作」引導孩子做出可以讓翅膀上下拍動的「翼手龍」；「科學教具區」設計了3大主題遊戲，包括邀請孩子化身小小動畫師，轉轉走馬畫筒、玩費納奇鏡、光柵遊戲，動手拍停格動畫，圖案變變變在光桌上堆疊顏色和圖案，讓孩子發現色光混合變化的秘密，空間魔法師體驗鏡射的神奇效果。

「親子閱讀」區則精選信誼幼兒文學獎原創圖畫書、世界經典圖畫書、橋梁書、科普實驗書、立體書等，且提供親子共讀的桌椅也是紙製的，相當具有巧思。

科學手作教學平日以幼兒園團體付費預約為主，一般觀眾視場次團體預約狀況，現場人員斟酌開放入場，每曰提供6場次動手做活動。團體預約電07-3800089轉6700，假日採現場報名，材料費每份50元，活動洽詢專線(07)380-0089轉5125葉小姐。