高雄科大副校長俞克維從事海事教育30年，他說，沒有人會把一艘造價十數億元的船交給不懂船的人管理，所以，在海事領域中，每一位專業經理人都必須從基礎船員做起，「這個產業，沒有所謂空降部隊，即使你是王永慶的兒子也一樣。」俞克維是第一位從事海事教育獲得師鐸獎者。

從小在屏東楓港海邊長大，海，對俞克維來說，是自然而然的存在。俞克維從五專電子科系畢業後，拐進基隆海洋大學轉念航海，從台灣尾駛向台灣頭，與海洋逐漸孕育出微妙的連結。

「改念航海完全是誤打誤撞。」俞克維說，從誤會開始，但在海洋大學裡，他看見了海洋的多元與豐富，「學校包含不同樣態的海洋學科領域，除了航海系，還有養殖系、食品系，甚至航管系，從多樣的類科，一窺大海多元、有趣又專業的內涵。」這樣的發現，讓他決定投身海洋領域。

俞克維的第二個發現，則促使他走向海事教育。他指出，台灣整體經濟有90％以上必須倚靠海運運輸，但台灣每年僅有1100名航海輪機生從學校畢業，少數關鍵地位不言可喻；然而，由於海上工作辛苦，畢業後願意真正投入海運領域的不到200名，20年後仍依然堅持海事工作者更不及20位。

因此，當企業尋求接班時，可以找誰擔負起營運管理之責呢？答案仍然是：只有跑過船的才懂船。俞克維說：「在海洋產業，只要付出努力與堅持，就有出人頭地的機會，這是我願意留在海洋領域，也願意讓我的學生留在海洋領域發展的主要原因。」

身為第一位獲得師鐸獎肯定的海事教育者，56歲的俞克維，對於海事教育仍然有夢，他希望當退休的日子來到時，在退休餐會上，可以看見畢業後仍在海事領域耕耘的每一位學生。

「但是，只有經理級以上的學生，可以上來讓我摸頭。」他笑著生動描繪著，「我相信，到那時，我會摸到長榮、陽明、萬海經理的頭，他們一定是我的學生。」因為他們和俞克維一樣，曾經努力走過海上艱辛歲月，以專業證明自我價值。