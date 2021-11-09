康健人壽趁雙11購物節，推出網路投保好康活動，鼓勵國人在檢視購物車時，也不忘審視自身保障是否足夠。康健人壽提供一系列網路投保商品，包括專為通勤族設計的「e元好康」、自駕族必備的「e元有保」、以及專為三明治族量身訂製的「e路相挺」，都是讓民眾可以每天花費不到1元及擁有百萬保障，活動期間投保還可享週週抽300元全家購物金活動。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，康健人壽長期以來致力於提供符合國人需求的保障方案，網路投保商品的零接觸特性在後疫情時代更受到關注和青睞，而康健人壽推出的網路投保商品不僅透過手機或電腦即可輕鬆完成投保，商品設計更是簡單易懂、投保平台介面友善、費用也相對親民，讓民眾可以依自身需求選擇合適方案，輕鬆為自己和家人建構財務後盾，對抗未來不確定性，擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

康健人壽「e元好康」網路投保傷害保險是專為通勤族設計的商品，將意外身故、意外失能、傷害保險通通涵蓋在一張保單內，並提供陸上大眾交通工具意外身故額外10倍保障。自駕族必備的「e元有保」網路投保傷害保險，交通天災九大意外事故都有加倍保障，每日銅板加價還可補足住院門診傷害醫療。而專為三明治族量身訂製的「e路相挺」網路投保傷害保險，則擁有意外和失能雙重防護，當意外導致重大失能時可獲持續給付100個月保險金。