長榮（2603）第三季財報中的毛利率、營業利益率、稅後純益率呈現「三率三升」，其中毛利率達69％，成績優異，單季EPS為15.15元，前三季EPS為30.27元。長期研究貨櫃產業的本土投顧9日發布報告指出，長榮第四季獲利將優於第三季，2022年獲利優於2021年，未來的股價受惠於基本面強勁，將越過2021年7月高點223元，基於2022年稀釋稅後EPS預估值56.20元，給予6.5倍本益比（P / E）計算目標價365元，維持「買進」建議。

該投顧基於七大利多看好2022年貨櫃航運產業持續走揚，包括第一、2022年新船下水量少於2021年，供不應求缺口擴大。

第二、2022年第一季將淡季不淡，基於大陸9月24日無預警斷電停工，又遇上10月1~7日長假，工廠被迫停工14天，出貨遞延下合理推估2022年第一季可能淡季不淡。

第三、2022年2月1日，達飛、馬士基、赫伯羅特 凍漲到期。

第四、2022年3月～4月的營收年增率將跳升，主因長榮2021年03月下旬長賜輪擱淺，造成「大排長榮」，4月成為2021年單月營收最低點。

第五、2022年5月1日美國線長約換約，預期大幅跳升。每年5月美國線長約換約，以2021年4月SCFI 2769為基準點；目前11月5日最新SCFI高達4535點，預期2022年美國線換約將優於今年。

第六、2022年6月美西碼頭工人換約，依慣例勞資抗爭，塞港及罷工會更嚴重，供不應求會讓運價大漲。

第七、2022年下半年優於2021年下半年，因2021年第三季中國限電及東南亞疫情停工，對出貨量的衝擊，延續到第四季，將是2022年下半年比較的低基期。