中國社會科學院農村發展研究所研究員、中國奶牛產業技術體系產業經濟研究室主任劉長全今天（9日）在中共中央機關報《經濟日報》發文指出，中國不宜追求乳品業高端化。

文章稱，隨著經濟的發展，中國城鄉居民對乳製品的需求持續增長。根據有關統計數據，2021年1月至8月中國乳製品工業銷售收入同比增長11.83％，利潤總額同比增長25.01％。利潤大幅領漲營收，被有些人認為是中國乳品業市場結構升級和高端化發展的反映。

文章指出，乳品業市場高端化是需求和供給兩方面因素互相作用的結果。在消費端，隨著收入水平的提高，城鄉居民對高品質、特色化、差異化乳製品的消費需求快速增長，尤其是在營養和質量安全方面的要求不斷提高。在供給端，高端產品有更高的利潤回報刺激乳品企業向高端化發展，推動供給結構高端化。可以說，乳品業市場向高端化發展的傾向有一定的社會需求作支撐，適時發展特色、優質乳製品是滿足城鄉居民對美好生活需求的必然要求。同時要看到，乳品企業通過宣傳向消費者傳遞和強化關於乳製品品質差異的認識，也在一定程度上促進了乳製品消費需求向高端化發展。

但文章也強調，當前，中國乳品業發展存在人均乳製品消費水平低、城鄉之間及城鄉內部不同人群消費水平差距大的問題，乳製品價格偏高在一定程度上抑制了乳製品消費需求增長。2020年，中國人均乳製品消費量折合生鮮乳約38.3公斤，與奶業發達國家消費水平的差距較大。在中國，日常消費乳製品的人群的佔比依然較低。可以說，當前中國乳品業發展的一個重要任務仍是面向廣大消費者提供價格親民、營養又安全的優質乳製品。這裡的優質是指營養與安全層面的品質，不意味高價格與高端化。

文章認為，必須認識到，過度追求高端化不利於中國乳品業自給率目標的實現，甚至對中國乳品業競爭力也有不利影響。2008年以來，中國乳品業自給率持續下降，低於國家原定的2020年奶源自給率保持在70％以上的目標。

究其原因，有原料奶生產成本偏高的競爭因素，也受到奶業市場高端化的影響。乳品業市場高端化導致乳製品平均價格偏高，為國外乳製品不受運輸成本阻擋進入中國市場提供了空間。要看到，部分企業為推動產品的高端化，有意向消費者強調存在所謂的「低端產品、低端市場」，這不利於提高消費者對中國產乳製品的信心。

文章指出，還應看到，如果沒有健全的利益聯結機制，乳品業高端化發展的高額收益並不必然惠及乳農和乳牛養殖業。目前，中國乳品業產業鏈仍面臨嚴重的收益分配不均衡問題。這些年，冷熱並存現象在中國奶業發展中頻繁出現，一方面是養殖戶「倒奶殺牛」，另一方面是乳品企業的收益屢創新高。

近些年，國內奶源大規模建設伴隨著加工企業向養殖端佈局，這種自上而下的縱向一體化，雖然在總體上有可能提高養殖端獲得的產業增值收益，但這並不意味著奶業產業鏈利益聯結機制的建立和完善。

相反，如果原料奶市場出現明顯波動或下行趨勢，中小規模養殖場可能面臨更大風險。必須加快建設支持中小規模養殖場應對市場波動的體制機制，助力中國奶牛養殖業平穩度過可能的風險。可以說，如何讓產業發展的增值收益更多惠及養殖端，仍是中國奶業發展亟需解決的關鍵問題，這既是鞏固奶業產業基礎的需要，也是充分發揮奶業在鄉村振興中作用的必然要求。