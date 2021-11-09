根據最新版國防報告書，近年中共頻繁對我操作灰色地帶威脅之態樣多元，可分為軍事與非軍事手段，前者如共機頻繁侵入西南空域、東沙島周邊針對性演練；後者則包括快艇衝撞我國海巡、抽砂船違法於我周邊海域作業等。這類手段往往具非戰非和的模糊性，且未達戰爭門檻，以切香腸戰術漸進式的升高威脅，運用政軍實力形塑有利態勢，不僅消耗我方戰力，亦動搖我民心士氣，企圖改變或挑戰兩岸既有現狀，達成其「不戰奪臺」之目標。

中共近年持續挹注國防預算，投入更多資源於國防和軍隊現代化建設，且對臺策略與手段愈趨多元，同時以各種軍事侵擾行動試探我預警能力與應處作為，持續對我軍事威懾與施壓，其侵擾手段包括：(一)侵入我防空識別區。中共藉各型機常態化侵入我西南防空識別區活動，企圖強化其監偵力度，測試及疲擾我空防警戒應處，壓縮我預警反應時間及活動空域，威脅臺海空防安全。

（二）加大我周邊海域演訓力度中共海、空軍編組遠海訓練編隊或航艦編隊於我周邊及西太平洋等海、空域從事聯戰訓練及跨區航訓活動，以強化指揮鏈路與聯戰效能，及建立區域拒止戰力；另運用情報船與海調船在臺灣周邊海域進行情蒐，以強化戰場經營及提升制海作戰能力。

（三）強化軍事威懾作為。共軍藉打造仿臺設施戰術訓練基地、劃設禁航區實施聯合登陸軍事演習等各類模擬攻臺演練，提升對臺實戰化訓練與軍事威懾力度。