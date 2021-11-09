政府自購59.4萬劑AZ疫苗6日晚間到貨，但效期只到11月30日，引發外界質疑。對此，前立委孫大千表示，俗話都說「花錢是大爺」，但在疫苗採購過程中，台灣卻真實上演了「花錢當小弟」。

孫大千今（9）日在臉書提出4個問題，首先他表示，明明是台灣人民出錢採購，為什麼連合約內容都不敢公布？到底是有什麼見不得人？第二，明明是台灣人民出錢採購，為什麼製造商無法如期交貨？為什麼沒有延遲到貨的懲罰條款？

孫大千接著提出第三點質疑，明明是台灣人民出錢採購，為什麼不敢像南韓政府一樣組團親自上門催疫苗？第四，明明是台灣人民出錢採購，為什麼要買即將過期的即期品？他更直言，「花錢找罪受」正是台灣在疫苗採購過程中最好的寫照。

有關即期AZ引發爭議，中央疫情指揮中心發言人莊人祥日前解釋，是因國際疫苗供貨仍然不穩所致；而選擇接收這批疫苗前已做過評估，以國內仍有180萬人未打AZ第2劑的狀況來看，這批疫苗「即期品」絕對打得完。

對於此批疫苗計劃提供給第2劑民眾施打，會不會擔心未來若開放混打，衝擊AZ第2劑的需求量？指揮官陳時中昨表示，如果為了要把59萬劑打完，損及想要其他想要混打民眾的權益，那不在計畫內；至於未來有其他混打或其他情況，陳時中則說，「我們供應了，而使AZ打氣往下降，進而讓59萬劑打不完，我們也在所不惜，因為我們還是以民眾可以即時施打到為前提」。