大陸國家衛健委今日（9日）公布，昨天（8日）新增62例新冠病毒確診，當中43例屬本土個案，包括河北12例（辛集市11例，石家莊市1例）；黑龍江8例（黑河市7例、哈爾濱市1例）；四川7例，均在成都市；遼寧5例，均在大連市；甘肅4例（蘭州市3例、天水市1例）；江西3例，均在上饒市；河南2例，均在鄭州市；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州，含8例由無症狀感染者轉為確診病例（甘肅3例，河南2例，四川2例，黑龍江1例）。

★大連本土疫情嚴峻複雜 感染者數量5天破百

遼寧省衛健委9日通報，8日0時至24時，遼寧省新增5例本土新冠肺炎確診病例、新增27例本土無症狀感染者，均為大連市報告。截至11月8日24時，遼寧省有45例本土確診病例在院治療，55例本土無症狀感染者在定點醫院隔離治療。

大連此輪疫情，5天內陽性感染者數量破百，疫情由莊河市蔓延至大連市區，防疫形勢複雜嚴峻。

自8日起，大連市部分地區緊急啟動全民核酸檢測，大連市3070名醫護再次集結，冒著嚴寒風雪深入各街道社區開展採樣工作。當地社區亦發布通知，指此次疫情嚴重，除居家隔離人員外，每位居民都要參加檢測，持黃碼人員需電話報備社區等待統一安排。大連市疾控中心建議，盡量減少外出活動，非必要不出門。

★成都本輪疫情多數病例病毒載量高 出現1傳13特殊案例

成都市召開新聞發佈會通報：截至11月8日24時，成都市本次疫情累計報告23例確診病例，呈現出傳染性強、同家庭、同單位、同餐飲娛樂場所聚集發病等特點。同時，由於Delta變異株的傳播力更強，此次疫情中也出現了1傳13的特殊案例。

由於早期病例活動範圍大、接觸面廣，且多數病例的Ct值較低（意味著病毒載量高），傳播風險較大，不排除後續仍有新增病例的可能。

★成都一病例關聯十名感染者 包括家人同事鄰居 電梯等同生活環境檢出陽性

11月9日，成都市疫情防控工作新聞發佈會舉行。根據病例活動軌跡，會同省市專家組動態分析研判，划定頂峰水岸匯景小區等中風險區10個，首創嬌子1號等封控區11個、理工東苑東區等管控區11個。

本輪疫情發現的病例感染速度快，個別病例感染鏈條長。在每日公佈的病例軌跡中，可能已經看到，與病例六的關聯病例已達10例。感染者都是該病例的家人、同事和同棟單元鄰居。從流調看，部分病例和病例六之間並沒有時空上的交集，而他們的同生活環境比如電梯檢測出陽性樣本若干。這提示，感染源頭複雜，電梯等公共空間、辦公場所都存在較大的傳播風險。