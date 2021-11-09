紐西蘭數以千計人今天群起抗議政府強制接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的規定及封鎖措施，大批警力及維安人員在國會大廈四周加強維安。

紐西蘭國會大廈因外觀特殊，被暱稱為「蜂巢」。多數未戴口罩的抗議群眾今天在首都威靈頓市中心遊行，並在國會大廈外聚集，國會封閉所有出入口，只開放兩個，同時前所未見地部署大批警力及維安人員。

遊行過程平和，許多人高舉標語牌，上面寫著「自由」、「紐西蘭人不是白老鼠」等字，他們還大喊口號，要求政府取消強制接種疫苗的規定、解除各種限制。

一名示威者在國會大廈外說：「沒人可以強迫我，沒人可以逼我去接種我不想被打進體內的東西。」

「我要（政府）把2018年還給我們。就這麼簡單。還我自由。」

紐西蘭今年苦於對抗傳染力極強的Delta病毒變異株疫情，總理阿爾登（Jacinda Ardern）不得不改變防疫策略，從實施封鎖以求清零，改為提升疫苗覆蓋率、與病毒共存。

阿爾登上個月說，紐西蘭將要求教師、衛生和身心障礙領域的勞工完整接種COVID-19疫苗，還承諾終止各種防疫限制，前提是90%符合資格的人口都接種疫苗。

阿爾登設定的90%門檻高於其他許多國家，想要更多自由的民眾起而批評。對於那些希望回到工作崗位但尚未打疫苗的人來說，這項規定也是一種阻礙。

記者詢問一名抗議人士有關政府強制民眾接種疫苗的看法，他說：「把我們當人看！我是來爭取自由的，而政府所作所為與自由背道而馳。」

路透社提到，擁有約500萬人口的紐西蘭迄今累計不到8000起確診病例、32人病故，在全球仍屬於疫情最輕微的國家之一。

紐西蘭今天通報125起新增病例。境內符合資格的人口之中，近8成已打完兩劑疫苗。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1101109