大陸大型地產開發商佳兆業集團昨（8）日深夜發布聲明，表示目前該集團總體資產價值大於負債，有足夠可供處理的優質資產，為投資人提供財富產品的後續兌付。

聲明指出，該集團受資金流動性困難影響，由深圳錦恒財富管理有限公司發行、佳兆業集團（深圳）有限公司擔保的財富產品出現兌付逾期，對投資人深表歉意。

該聲明提出了4項措施，包括廣泛徵求投資人意見，拿出更為可行的兌付方案；加快深圳、上海等地優質資產處置，回籠資金用於兌付財富產品；梳理可抵押資產，為財富產品提供兌付保障；加快在售地產項目銷售，實現快速回款。

同時，基於新冠疫情帶來的公共安全考慮，佳兆業原定於本周三（10日）召開的投資人代表見面會取消。並懇請投資者不要前往佳兆業辦公場所聚集，如有訴求可與客戶經理溝通，由客戶經理收集並回饋該集團。

此前，錦恒財富發行、佳兆業集團擔保的理財產品出現3億元（人民幣，下同）的兌付逾期現象。

佳兆業行政總裁麥帆表示，過去一年，佳兆業在經營上確實遇到困難，之前一直堅持完成對金融機構、合作方、財富產品的兌付，不過從10月29日開始，佳兆業遭遇了「階段性的難以為繼」，因此無法給投資者兌付應有的本息。

11月5日，佳兆業集團及其子公司佳兆業資本、佳兆業美好和佳兆業健康同時在港交所宣布停牌。