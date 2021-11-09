大陸湖北1名朱姓女子本月1日到山上晨跑後離奇失蹤，與父親的電話對談中她最後提到「今天跑得有點累，能不能來接我」即斷訊失聯，案情一度陷入膠著，警方搜尋山頭5天後找到朱女遺體，發現她頭髮凌亂、衣衫不整且全身多處傷痕，研判為他殺，8日再度宣布逮到涉案男子，疑似是男子欲性侵不成不慎釀意外。

綜合陸媒報導，朱女本月1日早上6點多到當地南山公園上山跑步，她的父親曾在7點多致電詢問幾點回來，她回應「今天跑得有點累，能不能來接我」，父親則說要上班了，之後8點多再次致電卻發現朱女已經關機，但母親則說朱女手機不可能沒電，猜想女兒恐遇不測。

警方搜尋整個山頭5天後找到朱女遺體，發現她頭髮凌亂、衣衫不整且全身多處傷痕，研判為他殺，8日再度宣布逮到涉案男子。（翻攝自陸媒）

朱女失蹤多日後，警方積極上山找人，5日終於在該公園最高處的平台樹叢發現朱女遺體，當時朱女頭髮凌亂且衣衫不整，身上也有多處傷痕，推斷為人為造成，屬謀殺，而警方在8日公布警情通報，確認在昨天（8日）已逮到41歲張姓嫌疑人，疑似是張男欲性侵不成，才不慎將朱女摔下山坡。

原本朱女的父母都認為該公園山腳下設有監視器，且山上每天早晨運動的人不少，應該危險性很低，沒想到女兒仍遇害，原本還公開尋人啟事說「望知情人士提供線索，必重謝」，而警方率先找到朱女遺體，目前全案朝殺人罪嫌偵辦張男，詳細案情仍在調查中。

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