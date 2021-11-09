澎湃新聞9日報導，大陸貴州省紀委監委8日晚間通報「貴州師範學院前黨委委員、副院長肖振猛被『雙開』」。經查，肖振猛長期在檢察機關工作，喪失理想信念，背棄初心使命，不按規定向組織報告重大事項，對抗組織審查；漠視中央八項規定精神，違規收受他人禮品禮金，違規接受他人宴請，違規借用他人車輛；既想當官，又想發財，違規經商辦企業，搞權色、錢色交易；無視「三個規定」，利用檢察權以案謀私，違規干預和插手案件處理；利用職務上的便利，為他人謀取利益並收受巨額財物。

報導稱，紀監部門點評：肖振猛嚴重違反中共黨的政治紀律、中央八項規定精神、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，嚴重損害了司法機關的形象和公信力，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經貴州省紀委常委會會議、貴州省監委委務會議研究並報貴州省委批准，決定給予肖振猛開除黨籍處分;由貴州省監委給予其開除公職處分;收繳其違紀違法所得;將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，肖振猛，男，漢族，1963年7月生，貴州遵義人，博士研究生學歷，1985年7月參加工作，1986年10月加入中國共產黨。

從肖振猛的落馬前職務來看，其來自大學系統，不過翻檢其簡歷可以發現，肖振猛此前長期在貴州省檢察系統任職，因而其「雙開」通報中才有「利用檢察權以案謀私，違規干預和插手案件處理」這樣的表述。

在赴大學任職前，肖振猛曾任貴州省人民檢察院黨組成員、反貪汙賄賂局局長、檢察委員會委員，貴州省人民檢察院黨組成員、副檢察長、檢察委員會委員，直到2019年3、4月間才調往貴州師範學院任職，今年6月被查。