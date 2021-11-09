POS廠飛捷(6206)受惠訂單暢旺及缺料狀況改善，2021年10月合併營收續「雙升」達5.79億元，創2018年8月以來近38月高點、改寫同期新高。在缺料狀況舒緩下，法人看好飛捷第四季營收季增逾2成，帶動全年表現恢復2019年水準。

在營運動能逐步恢復下，飛捷股價10月初起上攻力道轉強，今（9）日開高後上漲2.18％至74.9元，挑戰10月底觸及的15個月波段高點，早盤維持近1.5％漲幅、位居工業電腦漲勢前段班。三大法人上周合計買超51張，昨日調節賣超30張。

飛捷公布2021年10月自結合併營收5.79億元，較9月5.42億元成長6.91％、較去年同期3.84億元成長達50.59％，改寫同期新高、並創2018年8月以來近38月高點。累計前10月合併營收41.01億元，較去年同期37.92億元成長8.15％。

飛捷去年因疫情衝擊歐美客戶需求，下半年營運表現明顯偏弱。隨著疫苗覆蓋率提升、經濟活動逐步恢復，歐美客戶訂單急速復甦，但零組件缺料及海運缺櫃干擾生產交貨，使上半年營運表現偏弱。

隨著漲價效益顯現、料件滿足度提升，飛捷月營收自5月起逐步回升，第三季料件已可滿足7成訂單需求，較第二季僅5成顯著提升，訂單出貨狀況好轉加上去年基期偏低，帶動營運動能顯著躍升。

飛捷日前公布第三季財報，歸屬母公司稅後淨利2億元，季增達32.78％、年增達19.56％，每股盈餘（EPS）1.4元，雙創近1年半高點。惟因上半年營運偏弱，前三季歸屬母公司稅後淨利4.37億元、年減9.43％，仍處近9年同期低點，每股盈餘3.06元。

展望後市，飛捷表示，公司至年底接單動能無虞，已有部分客戶預下明年首季訂單，缺櫃缺料仍為主要影響變數。若無出現額外變化，預期下半年營收可望逐季回升、帶動全年營收恢復成長，毛利率亦可望改善，對今年營收表現恢復2019年水準樂觀看待。