拜登政府於美東時間8日表示，將提供34個州以及首都所在的華盛頓特區，高達3.14億美元獎勵金以供各地運用，希望能藉此振興遭到新冠病毒重擊的當地觀光業以及旅行業。

這筆3億多美元激勵獎金，是出自美國會已批准的景氣刺激計畫中一個項目。美國時間8日，當地政府正式鬆綁來自全球33個國家，完整接種新冠疫苗的外國旅客，以及從墨西哥與加拿大跨境赴美的限制。

美國商務部指出，旅行與觀光是新冠疫情重度受災戶之一。目前這兩種產業還在慘澹經營，希望開放邊境能夠有大的幫助。其實想要旅行的民眾，對新冠病毒有所忌憚。不過，旅行方面應會有進步，需求也會漸漸起來。

其實，美國在鬆綁旅行限制方面很保守，落後於全球大部分地區。同時，這也對當地經濟造成重大影響。

根據統計，2020年到美國的外國入境人數遽減75.5%。同時，這些人來到美國後，支出也銳減64.3%，約1500億美元。

其中，以美墨還有美加邊境的商家，因之前大封邊界搞得根本沒生意可做。至於像外國觀光客愛去的佛州，也受到新冠病毒影響而變得蕭條。

以加拿大來說，疫前時，加拿大跨境到美國來根本是家常便飯，加拿大人光是每年在紐約州的花費支出，就有近10億美元。

美國聯合航空預估，國際間的旅行活動，可望在2022年恢復至疫前水準。但目前來看，歐洲預購機票踴躍並已超過2019年疫前，但亞洲等地卻還是不行。

美國旅行協會也估計，自2020年3月新冠疫情大爆發後，國際旅客人數驟降，相關損失近3000億美元左右。而至少要到2024年，入美旅行者數量才可能恢復至疫前一樣。

另一個問題是簽證，若沒有在美國免簽證的名單上，要等簽證進入美國，有的甚至一等就等超過14個月。

從美國時間8日起，來自愛爾蘭、26個歐洲申根區國家、南非、伊朗、巴西、印度以及中國大陸等民眾，只要已完整接種就可以去美國。來自這些國家的旅客，在疫前2019年時占美國的海外訪美人數過半，所以美國也希望能藉這次開放，讓觀光與旅行相關產業快快復原起來。