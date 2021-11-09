工研院「展望2022全球與臺灣通訊產業關鍵議題與發展契機」，今(9)日針對網通議題提出看法，2022年預估臺灣通訊產業將超過新臺幣1兆2753億元、年成長2.2%。

工研院預估，臺灣通訊產業預計2022年超過新臺幣1兆2753億元，較2021年成長2.2%，B5G的重要發展趨勢包括有低軌衛星、AI人工智慧、毫米波通訊優化。

工研院產科國際所經理徐富桂觀測全球與臺灣通訊產業，指出受惠疫後企業數位轉型與零接觸經濟的帶動，使得全球網路設備、5G通訊產品的需求成長。臺灣網通產業雖面臨零組件供應吃緊、海外生產基地疫情反覆，但2021年仍然取得不錯成績，國內5G用戶更可能在年底達到600萬。展望2022年，隨著5G逐步擴大覆蓋率與產業垂直應用推出後，5G開放架構產業生態鏈在企業專網應用的推波助瀾下，將成為2022年5G發展的主旋律，而以低軌衛星為主的非地面網路、AI人工智慧與毫米波通訊的優化都成為B5G(beyond 5G)的重要發展趨勢。

此外，隨著全球疫苗施打覆蓋率逐漸提高，各國政府擴大基礎建設投資以振興經濟，尤以美國總統拜登宣佈的1.2兆美元基建計畫，其中將撥出650億美元，用在寬頻網路基礎建設，希望結合光纖網路、衛星通訊及5G技術等方式，打造無所不在的高速寬頻基礎設施。由於美國市場為臺灣整體網通產品的最大出口國，預計將為我國帶來最直接的訂單機會。