前公懲會委員長石木欽懲戒案，參審員蘇淑貞因身體健康因素，須長期休養無法參與本案審理，改由參審員李英惠代理參與，與另一參審員柯格鐘與另3名職業法官共同審理，合議庭已定於11月19日下午開庭。

這起矚目案件，今年9月懲戒法院原訂將傳喚證人黃泰鋒、楊永成、翁茂鍾到庭，不料證人都因故未到庭；審判長吳景源一開庭就表示，現行法下，懲戒法院審理案件係走行政訴訟程序制度，法院並無如刑事訴訟法規定得以拘提、通緝等強制方式令被付懲戒人到庭。

吳景源說，被付懲戒人若不到庭亦不委任代理人到庭，法院只能一造辯論結案；法院又不能因當事人未到庭，逕行對該當事人為不利之認定，因此，不管什麼案件，當事人委任合資格的代理人到庭，法官從未有不准的。這是制度問題，無所謂操作不操作。

不過，因參審員請假，本案合議庭異動後由審判長法官吳景源、陪席法官林英志、受命法官曹瑞卿、參審員李英惠及參審員柯格鐘審理。