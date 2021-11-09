AV女優天使萌一出道就因為甜美鄰家氣質受到喜愛，當年還摘下「新人女優獎」殊榮，近年來她的人氣不斷攀升，還跨足歌壇翻唱歌曲〈亞麻色頭髮的少女〉，她也時常在社群平台曬出辣照，日前她為了響應社群活動「いい推しの日」再度曬出美照，讓老司機陷入暴動。

天使萌時常在IG和粉絲互動，擁有超過21萬人追蹤，日前她曬出一張大尺度辣照，只見她穿著黑色和服，側邊布料全消失的設計，讓她露出整片臀部線條，飽滿渾圓的美臀一覽無遺，天使萌無辜地望著鏡頭，眼神不停放電，頓時融化1.7萬名網友。

網友紛紛留言直呼：「超級漂亮又可愛」、「好喜歡」、「超棒」、「好性感」、「小萌贏了，最喜歡妳」。事實上，9月才傳出天使萌確診新冠肺炎（COVID-19）消息，所屬經紀公司BStar也發文表示：「天使萌幾天前身體狀況不良，一直接受治療，雖然一採新冠肺炎陰性，但二採復驗確診陽性。」

消息一出讓粉絲十分憂心，天使萌的行程也暫時全部取消，當時她也坦言自己每天都小心翼翼的生活，「儘管身體狀況不是很穩定，但會在家裡好好療養。」所幸經過休養後，天使萌已經重新回到大家面前，也讓粉絲放下心中大石。