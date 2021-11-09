新北配合中央振興五倍券加碼推出限量31萬份「新北加倍券」，昨公布登錄中獎名單，其中500振興券換1000加倍券選項「人人有獎」，但卻有不少民眾反應有登錄查詢卻變未登錄，質疑「中獎率根本非百分百」，對此，新北市經發局今回應，可能是民眾操作失誤最後沒登錄成功，系統端沒有問題，該選項送出約13萬3千份。

新北市推出5000換1萬限量1萬份、1000換2000限量10萬份與500換1000限量20萬份的加倍券振興活動，但三種登記熱度差很大，5000換1萬加倍券最夯吸引53萬人次登記抽籤。

10月底登錄截止後，因500換1000少於20萬名額所以人人有獎，5000換1萬加抽5000名額、1000換2000加抽8000名額，但昨開獎後，不少民眾反應當初選擇500換1000，查詢卻顯示未參加抽獎，質疑根本非必中。

經發局解釋，可能是民眾操作上有失誤，如非新北市民或身分證輸入錯誤，或最後沒按下確定鍵，以至於未登錄成功，系統沒有問題，500換1000確定人人有獎。