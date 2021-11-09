我國最新一批自購抵台的59.4萬劑AZ疫苗，效期僅至11月30日，外界質疑政府採購即期的疫苗，引發爭議。民眾黨立委蔡壁如今批評，先前疫苗到貨短缺時，政府聲稱疫苗在國際間搶手，既然如此，何來的即期疫苗，邏輯完全不通，呼籲政府徹底檢討疫苗政策，並清楚對外說明疫苗政策規畫。

針對近期最新到貨的AZ疫苗，遭質疑是即期品，疫情指揮官陳時中昨表示，9月4日前接種第一劑AZ疫苗滿10周的18歲以上民眾，約有108萬人，如果沒有這批疫苗，這些人就沒疫苗打，顯見需求是在的。

不過，蔡壁如質疑，先前我國疫苗到貨情況不佳，政府宣稱全球都在瘋搶疫苗，現在卻去買即期品，邏輯球後不通，到底是即期疫苗比較便宜，還是到底發生甚麼問題，政府應該要清楚說明。

截至目前政府花2400億元採購疫苗，扣除盟國及企業捐贈疫苗不算，截至上周四運抵1335萬劑疫苗，換算下來等於一劑疫苗要價1797元，但陳時中日前在立法院備詢時否認，蔡壁如批評，陳時中卻不願公開疫苗採購細項，每次都說是疫苗採購秘密。

蔡壁如說，這批最新運抵的疫苗到底花多少錢購買，照理說即期品應該比較便宜，指揮中心卻一問三不知，這樣的政府太誇張。此外，上周立法院審查特別預算時，蔡壁如提出主決議要求指揮中心公布疫苗採購廠牌、到貨期限、保存期限等資料，陳時中僅稱會在2周內提出簡單報告說明，至今仍未看到報告內容。

蔡壁如認為，我國疫苗政策一團亂，政府遲遲不願講清楚，故作神秘，結果邏輯完全不通，呼籲政府應盡速公開透明相關資料，以利我國疫苗政策能徹底檢討調整。