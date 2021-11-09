這次國防報告書特色之一，是增加「速寫人生，彩繪國防」的欄目，在每個章節介紹國軍官兵或部隊，其中一篇，介紹有「海上計程車」之稱的成功艦，子儀軍艦。

報告書指出，臺灣四面環海，海洋有著我國無可取代的交通線和生命線，尤其南部巴士海峽和北部宮古海峽均為扼控中共進出第一島鏈的重要水道，戰略地位重要，扮演具有影響區域安全的關鍵角色，尤其面對中共近年來大肆擴張海洋巡弋範圍的威脅，身為臺海安全第一道防線的中華民國海軍官兵，誓以堅實戰力確保國家安全與人民福祉。

報告書指出，隸屬海軍一四六艦隊的子儀軍艦，是我國自製的成功級飛彈巡防艦，艦上配備標準防空飛彈、雄二及雄三反艦飛彈，以及快砲、魚雷、雷達、聲納與電戰等系統，可全方位執行防空、反艦、反潛三度空間的制海任務，全艦官兵以守護臺海安全，捨我其誰的信念，戮力各項戰備訓練工作。

子儀軍艦艦長劉哲文上校表示，該艦平時負責作戰偵巡，在「不引發事端、不升高衝突，不怯敵、不示弱」的原則下，巡弋海疆、捍衛國家主權；一旦戰備狀況提升時，子儀軍艦就如同艦徽上勇猛慓悍的「雲豹」，堅守制海防線，使敵人不敢跨越雷池。

子儀軍艦戰系長劉為銓少校指出，當共艦接近海峽中線海域時，透過艦上的監偵系統可立即掌握其動向，並對敵艦可能採取的猝然突襲行動採取預應作為。加入海軍已12年，在子儀軍艦擔任戰情資訊圖示蒐集、研判、管制和發布的雷達上士鍾明昌說，成功級艦反應敏捷，機動性強，大大小小的演訓無役不與，所以有「海上計程車」的綽號，他操作的雷達等於是子儀軍艦的眼睛，惟有綿密的雷達偵搜，才能「看得到」、「打得到」敵人，在頻繁的任務下，他不怕苦、不怕難，只要能為國家盡一份心力，一切都值得。雷達一兵胡景筑表示，雖然到子儀軍艦服役不到一年，但是，確保我國海域安全，守護好中華民國民主、自由。