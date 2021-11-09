央視新聞報導，11月8日下午，聯合國教科文組織官網公佈新一批49個城市加入聯合國教科文組織創意城市網絡，淮安成功入選「世界美食之都」，成為繼成都、順德、澳門、揚州之後，中國第五個躋身「世界美食之都」行列的城市。

聯合國教科文組織創意城市網路是匯聚全球以創意作為發展基礎的城市的平台，創意領域包括手工藝和民間藝術、設計、電影、美食、文學、媒體藝術和音樂等。經過五年的不懈努力，淮安成功加入聯合國教科文組織創意城市網路。

淮安是淮揚菜的重要發源地和傳承地，此前已被授予「中國淮揚菜之鄉」、「中國食品名城」等稱號。淮揚菜始於春秋、盛於明清，是中共建政後「開國第一宴」的基準菜系。淮安現存名菜名點1300餘種，有298道入選省級非遺。

中國美食文化享譽世界，淮安入選「世界美食之都」，有利於推進淮揚美食的國際交流，讓越來越多的人感受到淮安濃郁的文化底蘊和獨特的城市魅力。