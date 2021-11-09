吸金功力驚人！第三屆台中購物節登場才一個月，買氣強強滾！登錄消費金額達104億，下載APP達92萬人次，市長盧秀燕9日在市政會議宣布，破雙百獎雙百，加碼送出兩大獎，再增加一名百萬元現金獎，並加送10支iPhone13，來台中購物，有機會把現金搬回家。

盧秀燕表示，台中防疫不忘拚經濟，台中市已經成為購物旅遊的熱門知名城市，全世界最大旅遊網站前三名的Booking.com，台中市榮登國民旅遊景點最好城市十大城市之一，是全台唯一入榜城市，智遊網Expedia TW，台中也是全球熱搜地點排名第五，代表幾年來努力行銷台中，開花結果。

為吸引民眾盡量到台中旅遊消費，市府追加預算，搭配政府振興五倍券，雙十節推出第三屆台中購物節。

盧秀燕表示，去年第二屆購物節創下90億消費登錄金額，今年活動滿一個月，到8日晚間8時為止，消費登錄金額104億，勢如破竹，聲勢驚人，遙遙領先。

破雙百獎雙百！下載APP人數破92萬人次，下載人數百萬可期，破雙百獎雙百，台中購物節要加碼送，除額外增加一名百萬現金獎，更加送10支iPhone13。

盧秀燕強調，有下載APP的民眾都有機會消費抽手機，感謝各地民眾認同鼓勵支持台中購物節。

台中購物節還有一個月，她歡迎各方民眾台中消費抽現金，中手機，抽好宅。