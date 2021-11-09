美股三大指數頻創新高，主要驅動力發生在Fed宣布期待已久的放緩每月債券購買計劃，並重申不急於加息，進一步推動指數穩步攀升。此外，輝瑞在其新冠病毒口服藥方面取得了重大進展，激發人們對進一步順利重新開放的希望，推動航空公司和遊輪運營商的股價飆升，持續推升美股再創新高，用油需求也可望轉強。

另外，儘管存在全球供應鏈問題，但企業盈利結果穩健，持續優於市場預期的獲利表現，帶動美股上升至新高價位。Refinitiv的數據顯示，S&P 500指數成分企業第三季獲利預期年增長41.5％。截至周五已公布財報的445家公司中，80.7％的公司公布的獲利數據高於預期。

此外，美國10月就業數據優於預期後，提振了對經濟復甦的樂觀情緒。同時，輝瑞在其新冠病毒口服藥方面取得了重大進展，激發人們對進一步順利重新開放的希望，推動航空公司和遊輪運營商的股價飆升，持續推升美股再創新高。

大型旅遊訂房網站Booking Holdings、Airbnb以及Expedia紛紛公布優於預期的業績，復甦主要發生在北美和歐洲，降低亞洲部分地區仍處於封鎖的負面衝擊。對於美國的感恩節假期，Airbnb截至第三季底數據顯示，預訂的夜晚數比2019年同期高出40％，顯示美國解除封鎖後，更多民眾將在今年假期期間積極外出。

街口投信表示，以目前多家旅遊與觀光企業的業績與展望得知，隨著疫苗接種覆蓋率增加，今年第四季度之後的國際旅行復甦將會有不錯的發展。

另在油價部分，近期受到美國原油庫存意外增加、伊朗即將重啟核協議談判與美國動用戰備儲油的疑慮等，布蘭特原油期貨價格一度跌約5％，但隨著OPEC+再次拒絕回應美國總統拜登的增產呼籲，並於11月的會議決定維持原定增產計畫，每月增產40萬桶/日不變，使得油價再次重拾上漲動能，上周五即有單日漲幅達2.7％的態勢。

街口投信分析，除了OPEC+不願加速增產得以穩固油價漲勢外，跨國藥廠輝瑞（Pfizer）的新冠病毒（Covid-19）口服藥有顯著進展，就其臨床試驗的中期分析結果來看，新冠病毒口服藥可使已發病的成年病患，在重症住院率或死亡率上大幅降低89％，目前該公司已計畫向美國食品藥物局（FDA）申請緊急使用授權，經濟活動可望加速升溫，美航空與遊輪產業股價更是已率先反彈，隨著這類重型機具的啟動，全球原油的需求將提升到另一個檔次。