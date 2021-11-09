恒指開高走低 維持25000點區間震盪 11:002021/11/09 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股繼前兩日累計下挫461點後，9日開高，有望重返25000點水準。恒指9日開高189點，上漲0.76％，報24952點，之後漲勢收窄，截至10點30分，恒指報24775.13點，上漲11.36點，漲幅0.05。 國指高開78點或0.9％，報8872點；現報8796.41點，上漲2.68點，漲幅0.03％。 主要個股表現方面，阿里巴巴、美團 升近2％；藥明生物反彈逾2％。 震盪趨堅 昇達科智易權證熱 企業獲利佳 台股後市看漲 #恒指 #漲幅 #開高走低 #點區間震盪 #前兩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》美藥價法苦味漸散 醫療股蓄勢待發 09:432021/11/09 財經 三大利多助攻 鋼鐵股衝鋒 04:102021/11/09 證券．權證 布局台股基金 掌握輪動契機 04:102021/11/09 投資理財 美國會通過基建法案 標準普爾指數收4701點創新高 06:222021/11/09 國際 台指期 大漲155點 04:102021/11/09 證券．權證 天涼了關節就痠、僵硬疼痛 這就是類風溼關節炎？ 06:422021/11/09 健康 債台高築 恒大賣恒騰持股套現 04:102021/11/09 全球財經 15檔雙低大型業績股 法人進駐 04:102021/11/09 證券．權證 台積電發動攻勢 台股早盤大漲逾百點 09:222021/11/09 財經 雙減衝擊 新東方退租1500教學點 04:102021/11/09 焦點新聞 債券型基金犀利 連34周資金進駐 04:102021/11/09 投資理財 財經熱門新聞 台積電、三星被逼繳機密 專家爆老美3大暗黑心機 - 財經 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 台積電3奈米真的卡關？EUV技術變障礙 救命計畫曝光 - 財經 花旗不賣南韓業務！狠砸400億直接關閉 台灣還在等買家 - 財經 台積電優勢快沒了？專家爆晶片業驚人變化 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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