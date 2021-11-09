港股繼前兩日累計下挫461點後，9日開高，有望重返25000點水準。恒指9日開高189點，上漲0.76％，報24952點，之後漲勢收窄，截至10點30分，恒指報24775.13點，上漲11.36點，漲幅0.05。

國指高開78點或0.9％，報8872點；現報8796.41點，上漲2.68點，漲幅0.03％。

主要個股表現方面，阿里巴巴、美團 升近2％；藥明生物反彈逾2％。