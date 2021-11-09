廣華-KY（1338）自結10月合併營收6.66億元，月增11.1％、年增4.68％。廣華表示，儘管10月有十一長假工作天數較少影響，但在汽車內飾件保持良好的出貨表現下，挹注營收成長。累計前十月合併營收57.47億元、年增20.98％。

展望第四季，廣華表示，全球車用晶片供應短缺的問題猶存，對於汽車產業鏈的產能彈性度帶來相當的考驗，廣華配合車廠客戶進行彈性生產以因應拉貨需求外，也積極與客戶共同開發更多輕量化、智能化及環保製程的新產品；隨著晶片短缺影響減緩，各車廠將積極消化手上積壓的訂單，有望推進廣華出貨表現回溫，並努力在優化產品組合下，有機會帶動毛利率、獲利表現的提升。

廣華點出，大陸「能耗雙控」的推動讓全球供應鏈將掀重組的態勢，不僅新能源車的銷售市場處於火爆狀態，亦品牌車廠掀起發展綠色供應鏈，對於環保技術更加重視，廣華近年致力發展多種環保乾式轉印工藝技術，且人力需求較濕式轉印大幅減少，生產效益將可以提高許多，有助於品牌車廠達到汽車綠色發展。目前乾式轉印件已占整體轉印件營收的比重達53％，受惠電動車、節能環保的趨勢明確，廣華輕量化與環保材質的產品需求將持續增溫，助力營運長期動能。