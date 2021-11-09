廣華-KY（1338）公布第三季財報，單季合併營收17.3億元、季增9.96％，係受惠客戶良好的拉貨力道；營業利益僅0.48億元，公司解釋，因產能稼動率受到車用晶片短缺而不足的影響，固定費用無法有效攤提；加上可轉換公司債公允價值變動評價利益的認列約0.65億元，使得第三季稅後歸屬於母公司淨利為0.84億元，稀釋前稅後每股淨利（EPS）1.01元，稀釋後EPS則為0.29元。

廣華累計前三季合併營收50.78億元，稅後歸屬於母公司淨利2.24億元，稀釋前EPS為2.67元，稀釋後EPS為1.85元，仍較去年同期成長。

廣華表示，目前全球各品牌車廠籠罩在車用晶片短缺的陰霾之下，從三大日系、歐美系、自主品牌車廠的前三季營收比重分別為65.14％、18.33％、14.74％來看，自主品牌車廠客戶占比較去年同期的7.12％明顯增加，且主要是針對公司相關輕量化、環保製程的新產品拉貨動能強勁，雖產線與產品結構優化且成本與費用嚴控，但因受限於客戶計畫與實際拉貨出現大幅落差，前三季營業毛利率為21.54％、營業利益率為2.95％。