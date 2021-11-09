拯救地球，倒數計時，全球正在積極力拼2050年達到「淨零碳排」目標，總統蔡英文也高喊響應《聯合國氣候變化綱要公約》締約方大會會議（COP26），力拼2050「淨零碳排」；不過，全台都市計畫區內的「已闢建公園綠地」，比例都少得可憐，其中新北市敬陪末座，佔比只有0.66％，惟高雄卻高達6.4％，躍居「全台最綠城市」。

台灣房屋集團今（9）日表示，根據內政部營建署資料，全國22個縣市當中，都市計畫區內的「已闢建公園綠地」佔比，其中只有5個縣市超過4％。

其中，高雄市以6.42％高居榜首，躍居為「全台最綠城市」。

排名第二位的是澎湖縣，已闢建公園綠地佔比為6.2％。

排名第三名的是彰化縣，為4.96％。

另外，新竹市、台中市分別為4.91％、4.03％，分居第四、五名。

至於低於1％的縣市，總計有5個，分別是南投縣、金門縣、屏東縣、連江縣及新北市。

其中新北市，敬陪末座，已闢建公園綠地面積，僅佔全市都計區的0.66％。

總計全國面積逾48萬公頃的都市計畫區，僅2.23％闢為公園綠地，綠地的珍稀程度堪稱「寸草寸金」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新北市都市計畫面積逾12萬公頃，為全台第一，稀釋公園綠地的比例；且新北市發展快速，為因應人口與產業擴張，許多原規劃公園綠地的土地，便轉作他用，例如永和有五處公園，都改為學校、公家機關或住宅用地，以致花園城市變成綠地稀缺的「荒園城市」。

而以工業發展著稱的高雄市，公園綠地佔比為全台最高。

張旭嵐表示，高雄近年以「水」與「綠」，為城市建設主軸，積極進行綠美化，尤其是「墓地變綠地」的成效突出，自縣市合併以來，全市變身為公園的墓地超過15處，總面積逾70公頃，大幅增加都會的綠地面積，使高雄勇奪最綠城市冠軍。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，擁抱大片公園綠地的市中心精華地段，房價多半要價不斐，如台北市的大安森林公園，新北市的中和四號公園，新竹市東區的八大學區，都是當地的房價領頭羊，消費者須有相當財力才有望進住，因此想卡位綠地宅的民眾，可以把目標放在新興的「低密度重劃區」。