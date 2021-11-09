經過4周抽獎，藝FUN券再加碼，文化部長李永得今（9）日宣布，明（10）日起到全台博物館、地方文化館、工藝店家消費並完成打卡，即可參加抽獎，獎項包括國家工藝成就獎得主陳啟村作品．以及藝術家黃土水、常玉等人的複製作。

文化部表示，這次加碼抽獎包括兩個部分，一是「5倍工藝GO工藝大樂透」、「博物館5倍藝FUN送」兩類抽獎，從11月10日起至明年4月30日，到藝FUN NEXT工藝創作場域類的工藝店家購買工藝品、創作體驗，或是到博物館、地方文化館購票參觀，以及在店內消費，透過藝FUN NEXT APP掃描店家QR Code代碼打卡，就可以參加抽獎。

工藝類共有三次抽獎機會，包括11月30日，明年2月5月，博物館類抽獎有兩次機會，將在明年2月15日和5月13日。

李永得表示，這次針對工藝、博物場館加碼，主要是因為去年藝FUN券在美術館、博物館的使用率將對較少，「我們有檢討結構性的原因，在於藝FUN券面額六百元，要看電影、買書，相對實用，但要買工藝品、畫作，差距較遠。」

李永得表示，這次的加碼不單單只對藝FUN券，也是針對五倍券，「抽獎的獎品價值很高，都是大師作品複製作，雖然不是原件，但仍然有很高的收藏價值。」