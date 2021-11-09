民進黨政府強力宣傳禁止萊豬進口就是會影響我國參加CPTPP，經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，我國在非正式諮商時，許多國家跟我方說CPTPP是高標準協定，希望台灣做充分準備，而11個會員國全都是開放符合CODEX標準可以進口萊豬，台灣是後進者，當然是被檢視的對象。

王美花強調，萊豬目前已經開放，台灣若又走不同的路，大家會對台灣遵守WTO規範有所質疑；此外，含萊劑牛肉也已經進口，也證明是安全的，牛肉可以但豬肉不行，大家會覺得是不一致的作法。

農委會主委陳吉仲則說，目前肉品都有清楚標示，又因市場無需求、含萊克多巴胺的豬肉都未進口，可以確保食安，反萊豬如果通過，未來台美經貿關係、台灣加入CPTPP的可能性都會受影響，期待民眾針對反萊豬公投分析清楚利弊。

陳吉仲指出，以農民角度來看，現在豬價是20多年來最高，政府提供百億基金，解決肉品市場與畜牧場的環保問題，所以不管是在農民或消費者立場，都該投不同意票。