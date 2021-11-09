夏米雅分享日前出遊時，邊玩邊做瑜伽。（固力狗娛樂提供）

夏米雅分享日前出遊時，邊玩邊做瑜伽。（固力狗娛樂提供）

瑜伽女神夏米雅Miya日前與好友一起「帶著瑜珈去旅行」 這次來到基隆嶼， 一路搭遊艇環島、爬山，邊玩還邊做瑜珈。她分享之前去蘭嶼、小琉球、沖繩都是搭船和郵輪，並沒有暈船，所以她自信滿滿，拒吃暈船藥就上船了，「沒想到，乘風破浪的姐姐是沒有那麼好當的，這次的旅程我們遇到超大的風浪，站在甲板一定要抱著柱子才不會跌倒，帽子差點被風吹到海裡去。所以很快我就暈船了， 胃一直在翻滾、天旋地轉非常不舒服，還好很快到達目的地，一下船就狂吃了水果軟糖、巧克力、炸雞補充熱量，竟然就迅速的恢復了。」朋友笑說她不是暈船應該是餓昏了。晚上回船上接著夜釣活動，她很興奮釣了好多白帶魚，就在一瞬間眼皮很重，才走回船艙坐下瞬間秒睡不醒。

夏米雅每週晚上7：00在自己的臉書粉絲團「Miya瑜珈道晚安」直播節目分享健康課題，獲廣大迴響。只是PO出的瑜伽動作和影片會被網友歪樓留言：「真羨慕妳未來的腦公 想報名」、「各種姿勢都能駕馭 太幸福了」、「可以被凹來凹去靈活度十足」。她害羞表示說：「網友的想像力太豐富了，但瑜伽動作能造成討論是我非常開心的。透過每週線上一小時討論健康課題覺得很有意義，這些高階動作都需要時間的累積才能做需要循序漸進，不然很容易會受傷。要懂得分辨當下身體在練習的過程中出現的是刺痛還是麻麻的 做伸展或肌肉用力時肌肉酸痛很正常，如果是刺痛又麻麻的，要立刻離開動作，表示此時並不適合你的身體狀態。最好有專業教練指導，慢慢練習來強化肌力及筋骨、循序的打開身體，才可以安全健康的讓身體狀態越來越好。」

夏米雅表示非常滿於現狀，和閨蜜各自在工作上奮鬥又可以一起去旅行，很珍惜這些美好的時光。她和李冠儀約好，未來不管有沒有結婚生子，都會是永遠的好朋友，一起運動、一起逛街、一起保養、一起聊天說八卦當然也可以一起去養老院彼此陪伴。